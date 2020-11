Zwolse (oud-)sporters nemen elkaar de maat bij het Sportcafé

Anderhalf uur vermaak als ludieke afsluiting van het in sportief opzicht gemankeerde, door corona beheerste jaar. Daarvoor kiest SportService Zwolle bij de invulling van het jaarlijkse Sportcafé Zwolle, dit jaar op 16 december.

Normaal een gelegenheid waarbij netwerken voorop staat en een aan de actualiteit ontleend thema, leidraad is voor het inhoudelijke deel. Nu corona samenkomen dwarszit, geeft SportService een lichtvoetige slinger aan dit samen zijn via de livestream. ,,Voorgaande jaren creëerde we een setting van elkaar ontmoeten, netwerken en met elkaar in discussie kunnen gaan over de actuele sportieve ontwikkelingen. Dat is bij een livestream toch anders. De discussie vindt minder makkelijk plaats en het netwerken wordt lastig. Daarom kiezen we dit jaar voor meer entertainment”, vertelt Marco Welink, eventmanager bij SportService Zwolle.

Ranking the Stars

Inspiratie is gevonden bij Ranking the Stars, waarbij BN’ers elkaar rangschikken op specifieke vragen en de lol regeert. Nu nemen tien Zwolse (oud)sporters elkaar de maat, zoals PEC-aanvoerder Bram van Polen, paralympisch tafeltennisser Gerben Last en oud-volleyballer Reinder Nummerdor. Met wethouder René de Heer in de rol van Paul de Leeuw, de presentator dus. ,,We hopen dat er lekker op elkaar gereageerd wordt. We hebben de kandidaten gevraagd een korte biografie te delen, zodat ze zich kunnen inleven in de andere kandidaten”, zegt Welink. ,,Sprankelende antwoorden zijn geen must, maar wel prettig voor het programma.”

Dat alles aan de hand van twee vragen en even zoveel rondes (na een voorstelronde aan de hand van een specifieke vraag), sport gerelateerd, maar ook het privéleven komt aan de orde. De deelnemers vormen een dwarsdoorsnede van sportief Zwolle. ,,Niet alleen de geijkte sporten als voetbal, maar een divers gezelschap, dus man/vrouw, met en zonder beperking, bekend en minder bekend. Een aantal mensen had andere verplichtingen, maar niemand weigerde omdat ze er geen zin in hadden. Iedereen reageerde enthousiast, het is even wat anders”, vertelt Welink.

Locatie

Eerdere edities van het Sportcafé vonden plaats in het Refter en de Broerenkerk, en hadden maatschappelijke thema’s als insteek. Waar wethouder en sporters nu samenkomen is nog niet bekend. ,,We hebben een locatie op het oog, maar die hebben het erg druk”, lacht Welink.

Behalve de sporters krijgen ook honderd Zwollenaren de kans deelnemers te ranken. Deze resultaten worden besproken onder leiding van De Heer. De vragen worden binnenkort bekend gemaakt via de website van SportService Zwolle. De aanvang van Sportcafé op 16 december is 19.30 uur.