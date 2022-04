Zwolse oud-tolk communiceert nu via dickpics

KAMPS DOET RECHTRonald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over het vernielen van een politiecamera, bedreiging en het versturen van een dickpic.