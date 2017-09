Zwolse ouders hunkeren naar contact met dochters op Sint Maarten

Hoewel ze via-via al hoorden dat hun twee dochters op Sint Maarten veilig zijn, is het thuis bij Zwollenaren Jan en Lammy Hobbeling allesbehalve rustig. Direct contact met Marieke (23) en Anneloes (20) hebben ze nog niet gehad. En dat steekt. ,,Je slaapt niet lekker met het beeld van zo’n orkaan in je gedachte.’’ En dan komt José er nog bij.

,,We hebben ze nog helemaal niet kunnen spreken. Ook geen appje’’, vertelt moeder Lammy nog altijd enigszins bezorgd. Via een ouder van iemand in het plaatsje Kolbaai - waar Marieke en Anneloes zitten - heeft ze gehoord dat daar slechts een paar mensen internet hebben. ,,Ze gaan proberen via die mensen onze dochters te bereiken. We willen ze natuurlijk heel graag zelf kunnen spreken.’’

School

Anneloes vertrok een maand geleden naar het eiland in de Caribische Zee om daar drie jaar les te geven op een Engelstalige basisschool. Haar zus Marieke bracht een bezoekje en zou afgelopen dinsdag vertrekken naar Nederland, maar haar vlucht werd geannuleerd vanwege orkaan Irma. De bizarre windstoten richtten vervolgens een slagveld aan op Sint Maarten.

Plunderingen

Thuis in Zwolle voelt Lammy zich vooral machteloos. ,,Je kunt er niet even snel naartoe. Ik houd de ontwikkelingen wel in de gaten, maar eigenlijk moet je helemaal niet naar die beelden kijken. De ravage, de plunderingen; heel heftig.’’ Echt lekker slapen doet ze daardoor niet. ,,Maar ik ga ook niet de hele dag thuiszitten. Naar het werk gaan helpt ook om de gedachten even te verzetten.’’

José