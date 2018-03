Zwolse partijen in debat op Windesheim

Onder leiding van de onverkiesbare Partij Voor Cultuur werden met de acht Zwolse lijsttrekkers drie thema's besproken: wonen, duurzaamheid en bruisen. Vooraf was Kranendonk niet erg goed voorbereid: ,,Ik heb vooraf de stemwijzer gedaan. Daar kwam D66 uit. Ik vind het goed zoals het nu is, dus veel verandering hoeft niet. Ik twijfel nog tussen de VVD, CDA en D66." Kranendonk zit bij een studentenvereniging. Eén stelling richt zich op een bruisender Zwolle. ,,De term bruisend is wat vaag. Ik vraag mij af wat gedaan wordt voor studentverenigingen en ik zie graag op zondag de winkels opengaan."

De opkomst was niet erg hoog. Ondanks dat gingen de partijen flink in discussie. Over woningen voor studenten waren de partijen het eens. De thema's duurzaamheid en bruisen leverde meer strijd op. De inhoud van het debat gaf de aanwezigen wel veel inzicht. ,,Je krijgt meer informatie dan wanneer je enkel online standpunten leest. De term bruisen is ook duidelijker geworden. Het is helder waar de partijen voor staan."

Twijfel

Na afloop van het debat gaf Kim aan er nog niet uit te zijn. Bij de partijen waartussen zij twijfelde is één bijgekomen: ,,Ik vond de punten van de ChristenUnie ook goed. Ik heb wel partijen kunnen afstrepen", geeft Kranendonk aan. Wijzer is Kranendonk zeker geworden, maar de keuzestress is bij haar niet weggenomen.