Zwolse pater viert halve eeuw priesterschap met pittige maaltijd

Nieuw spoordeba­cle dreigt: twijfel over sneltrein Zwol­le-Enschede door rekenfout

7:24 De nieuwe (snel)treinen tussen Zwolle en Wierden/Enschede vragen veel meer stroom dan vooraf door ProRail is ingeschat. Het is ongewis of de nieuwe sneltrein in de zomer kan rijden. Een nieuw spoordebacle dreigt.