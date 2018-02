Zwolse patiënt juicht om aangifte tegen tabaksindustrie: 'Ongelofelijk moedig'

Dreun voor Zwolle: ABN Amro verhuist 300 arbeidsplaatsen

1 februari Zwolle raakt voor de zomer van 2019 in een klap driehonderd arbeidsplaatsen kwijt. De bank ABN Amro verplaatst het klantcontactcentrum, dat nu nog is gevestigd in de IJsseltoren, naar vestigingen in Amsterdam, Breda en Nijmegen. Het personeel is vanmiddag ingelicht.