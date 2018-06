Zwolse 'pechvogel' zit met plastic vast aan moederzwaan en verdrinkt

videoWas het een dierenbeul of domme pech? Voor de jonge zwaan die met een plastic bandje aan zijn moeder vastzat in een Zwols meertje maakt het niet meer uit: het dier was al verdronken toen de brandweer de moeder bevrijdde van haar last.

Volledig scherm Moederzwaan met haar dode jong, voordat de brandweer ze van elkaar scheidde. © Dierenambulance Zwolle

De melding kwam binnen bij de Zwolse dierenambulance. Niet voor het eerst was een watervogel verstrikt geraakt in zo’n plastic bandje waarmee een stapel folders bijeen wordt gehouden. ,,We hebben eerder een gans moeten bevrijden die door zo’n lus was gezwommen’’, zegt een medewerker van de Dierenambulance. Dat dier redde het. Voor de jonge zwaan kwam het te laat.

De vogel was onderdeel van een zwanenfamilie, compleet met vader, moeder en andere jongen. De pechvogel was onder de vleugel van zijn moeder gedoken, terwijl die juist het ‘trekbandje’ om de vleugel had zitten. De jonge zwaan kon geen kant op, werd meegetrokken onder water en verdronk.

Verhaal loopt door onder foto

Volledig scherm De hulp van duikers bij het losmaken van het dode zwaantje. © Dierenambulance

Triest verhaal, vindt de medewerker van de Dierenambulance. En hoewel hij opzet niet kan uitsluiten, vermoedt hij dat het domme pech was en geen kwade opzet. Aan de andere kant: ,,Als iedereen zijn rommel in de prullenbak stopt, hebben mensen en dieren en geen last van.’’

De zwaan en haar dode jong werden gezien in een waterpartij in de Zwolse wijk Stadshagen. Niet heel groot, maar de mensen van de Dierenambulance konden er met hun schepnet van drie meter lang niet bij. Dus rukte de brandweer uit met enkele duikers. Die waadden door het water om de vogels te vangen. Op de kant werden moederdier en haar dode jong van elkaar gescheiden.