Zwolse pizzabezorger na coma-klap op hoofd van Younes (26): ‘Ik moest voor mezelf opkomen’

zware mishandelingTegen een 22-jarige Zwollenaar is maandag 15 maanden cel geëist voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Bij een ruzie op Bevrijdingsdag 2019 in Zwolle haalde hij uit, waardoor het slachtoffer blijvend invalide raakte.

,,Vandaag... wil...’' Veel verder dan twee woorden kwam slachtoffer Younes niet in zijn verklaring. De man heeft niet-aangeboren hersenletsel overgehouden aan één rake uithaal tegen de zijkant van zijn hoofd op 5 mei 2019 in Zwolle. Praten kan hij amper meer. ,,Ik ben letterlijk alles wat ik had door één klap kwijtgeraakt’', vervolgt een medewerker van Slachtofferhulp zijn verklaring terwijl Younes zwijgend voor zich uit staart.

Incident gefilmd

Die ene klap werd maandag op het scherm in de rechtszaal getoond. Het is druk in de binnenstad op 5 mei 2019 als vanaf een terrastafeltje bij restaurant La Cucaracha in de Sassenstraat iemand het incident filmt. Midden op straat staat de scooter van de 22-jarige Levi el A., die op dat moment pizza’s bezorgde. Er is duw- en trekwerk te zien en er klinkt glasgerinkel.

Lappenpop

Telkens als het voorbij lijkt, zoeken het latere slachtoffer en een vriend de verdachte weer op, omschrijft een omstander die zelf ook ingreep. Hij duwt het latere slachtoffer en een vriend waarna ze vallen, blijkt uit beelden van de bewakingscamera op de hoek met de Nieuwe Markt. Als ze weer overeind zijn, is El A. al bij het achteruit lopende slachtoffer. Hij zwaait zijn rechterarm naar achteren en haalt vol uit op het gezicht van het slachtoffer. Die valt, zo omschrijft een agent, ,,als een lappenpop in elkaar op straat’'.

Mishandeling

El A. was zichzelf niet, zei hij maandag tegen de rechters. Hij reed door de drukke Sassenstraat tot jongens voor zijn scooter gingen staan. Na een eerste confrontatie liep hij weg. Hij wilde op zijn scooter stappen om de bestelde pizza te bezorgen, maar hij kreeg opnieuw een trap en een klap. Hij kreeg een flashback naar een mishandeling toen hij 17 was, leest hij een verklaring voor.

Quote Ik sloeg met mijn vuist in zijn gezicht. Ik had het gevoel dat ik voor mezelf op moest komen Levi el A., verdachte

Het latere slachtoffer keek woest uit zijn ogen, zegt El A. ,,Hij kon elk moment uithalen. Daarop sloeg ik met mijn vuist in zijn gezicht. Ik had het gevoel dat ik voor mezelf op moest komen.’' Het letsel was kritiek. Het slachtoffer werd enige tijd in coma gehouden en lag weken in het ziekenhuis. Er was onder meer een bloeding onder het hersenvlies. Het slachtoffer is op gebied van taal blijvend invalide. Hij vordert dan ook een schadevergoeding van ruim 7 ton van de verdachte.

Kickbox-verleden

Had de verdachte opzet tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel? In veel zaken heeft een klap veel minder gevolgen maar hier is het anders, zegt de officier van justitie. Ook het ‘kickbox-verleden’ van El A. speelt een rol. ,,Hij weet dat de lever en het hoofd het kwetsbaarst zijn.’’

Op de beelden is iemand te zien die heel doelgericht te werk gaat. Daarom eiste de officier een celstraf van 15 maanden. Volgens advocaat Rutger van Veen handelde zijn cliënt uit noodweer. Hij kon niet weglopen want dan was hij andermaal aangevallen. Bovendien heeft hij zich nooit gerealiseerd dat er zwaar lichamelijk letsel op kon treden. Volgens de raadsman is El A. geschrokken van de eis.

Het vonnis volgt over twee weken.

