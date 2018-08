Zwolse politici: bij start nieuwe schooljaar veilig gevoel op fietsstraten

Kleine winkeliers nemen een siësta: 'De airco houdt het nauwelijks vol'

4 augustus In de Zwolse Bonbonnerie Borrel is haast geen klant te bekennen. Maar stil is het niet. De airco maakt overuren en zoemt als een getergde wesp. ,,Als de deur maar iets te lang open is, beginnen deze bonbons al te smelten’’, zegt chocolademaker Alienke Rosman, terwijl ze wijst naar een smakelijke collectie.