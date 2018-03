Zwolse politici doen in aanloop naar de verkiezingen veelvuldig hun zegje

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het zicht is het de komende weken voor politici de uitdaging zoveel mogelijk kiezers voor zich te winnen. Debatten zijn er genoeg, maar in Dieze pakken ze het net even anders aan.

Het is nu nog een kale ruimte, het oude politiebureau aan het Simon van Slingelandtplein. Maar vrijdag 16 maart moet het er heel anders uitzien. Elke lijsttrekker krijgt namelijk zijn eigen hokje om de kiezer te verleiden door het zo creatief mogelijk aan te kleden, zegt organisator Dyveke Gardenier van het evenement 'Kiezende Zwevers'. ,,Ik ben heel benieuwd wat daar uit gaat komen. Ze begonnen al wel een beetje te piepen van euh, ja, wat moeten we doen dan?"

Boodschappenlijstje

Toch waren de reacties vooral heel enthousiast, zegt Gardenier. ,,Het is natuurlijk weer wat anders." Door naast politiek ook te zorgen voor voldoende speciaalbiertjes, veganistische taart van de buurvrouw, kunst en hapjes van stichting Focus en live muziek hoopt ze andere mensen aan te trekken dan het standaardpubliek. ,,Het zijn altijd dezelfde mensen die met het hele circus meereizen. En het is ideaal, want je hebt ze allemaal bij elkaar. Als je niet weet op wie je wilt stemmen kun je letterlijk met je boodschappenlijstje van hokje naar hokje wandelen."

Jongeren

De komende weken staan er meerdere debatten op het programma, georganiseerd door onder andere de gemeente, scholen en zorginstellingen. Een daarvan richt zich specifiek op jongeren, namelijk het lijsttrekkersdebat op Windesheim op 7 maart. Jongerenpartijen CDJA Zwolle, Jonge Socialisten Zwolle, JOVD Zwolle en het Studenten Overleg Orgaan Zwolle kiezen juist voor een klassiek debat over drie thema's die jongeren aangaan: duurzaamheid, jongerenhuisvesting en een bruisend Zwolle. ,,Is een lijsttrekkersdebat heel modern? Nee, dat niet", zegt Helmich Heutink, mede-organisator en voorzitter van het CDJA. ,,Maar als je het op de inhoud wil organiseren dan is een debat beter. Het gaat wel om de lijsttrekkers, die gaan vrijwel zeker de raad in."

'Niet sexy'

Gardenier wil vooral de kloof tussen politiek en burgers dichten. De meeste mensen reageren in eerste instantie niet al te enthousiast als ze zegt een 'politiek evenement' te organiseren. ,,Oh, ik heb niet zoveel met politiek, zeggen ze dan. Politiek is gewoon totaal niet sexy."

Debatoverzicht

Jongerenverkiezingsdebat - 7 maart op Hogeschool Windesheim. Lijsttrekkersdebat voor en door jongeren. Thema's zijn jongerenhuisvesting, duurzaamheid en een bruisende stad.

Seniorvriendelijk Zwolle - 7 maart in wijkcentrum De Terp. CDA-Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de eerste drie kwartier van het debat aanwezig over een 'seniorvriendelijk' Zwolle.

Het Grote Op-wie-moet-ik-stemmen-debat - 7 maart in de Grote Kerk. Lijsttrekkersdebat over een breed aantal thema's waaronder wonen, winkelen, duurzaam leven, zorg, cultuur en economische groei.

Het Groot Zwols Bouw- en Vastgoeddebat - 8 maart in het PEC Zwolle Stadion. Specialistisch lijsttrekkersdebat over vastgoed. In principe alleen voor leden van de Zwolsche Vastgoedsociëteit, de Bouwsociëteit Zwolle en genodigden.

Het 'Cultuurdebatje van Zwolle' - 10 maart in Odeon. Debat over de toekomst van kunst en cultuur in Zwolle, opgeluisterd door verschillende muzikale intermezzo's.

Het Keukentrapdebat - 13 maart op het Deltion College. Verkiezingsdebat over zorg, welzijn en arbeid, georganiseerd door tien zorgaanbieders en -opleidingen vanuit Zwolle. Aanmelden via www.keukentrapdebat.nl.

Ondernemersdebat - 15 maart in De Groote Sociëteit. Debat over economische uitdagingen, bereikbaarheid en duurzaamheid. Aanmelden via zwolle@de-maatschappij.info.

Kiezende Zwevers - 16 maart op het Simon van Slingelandtplein. Partijen presenteren zich in de wijk Dieze. Kiezers kunnen zelf met vragen langs de partijen gaan.