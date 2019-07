Zwolse politici in bres voor kleine karekiet: ‘Neem meldingen serieus’

De partijen trekken aan de bel, nadat vogelringer Joop van Ardenne in de Stentor zijn beklag deed over de manier waarop de gemeente Zwolle het riet heeft laten maaien aan de Tinbergenlaan in Berkum. Terwijl hij ervan overtuigd was dat de kleine karekiet er zat te broeden, werd de rietkraag tot aan het water gemaaid. Volgens de gemeente was het broedseizoen voorbij en zaten er geen nesten meer.

Kluitje

‘Voor de kleine karekiet aan de Tinbergenlaan in Berkum is het waarschijnlijk te laat, maar naar de toekomst toe hopen D66, GroenLinks en PvdA dat inwoners die een melding doen niet met een kluitje het riet in worden gestuurd, maar dat er daadwerkelijk iets met hun waardevolle opmerkingen wordt gedaan. De expertise van Zwollenaren en organisaties zoals de Milieuraad Zwolle is van groot belang en zou vaker gebruikt moeten worden bij de afweging om ergens wel of niet te maaien’, schrijft het trio. ,,Ook bij een uitgebalanceerd maaibeleid waarin veel goed gaat, is er maatwerk nodig om situaties zoals aan de Tinbergenlaan te voorkomen. Juist wanneer er voor dat maatwerk bij de gemeente geen capaciteit genoeg is moet de gemeente de kennis van inwoners die melding doen serieus nemen, omarmen en er haar voordeel mee doen’’, aldus D66-burgerraadslid Sander van Dijk.