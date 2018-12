Zwolse politicus Jan ter Schegget (1953-2018): bewonderd om zijn tomeloze inzet

Zaterdagmiddag appt Patty Wolthof een foto door. Met enig kunst- en vliegwerk heeft het huidige raadslid van PvdA Zwolle een oud Curriculum Vitae teruggevonden van haar illustere voorganger. Met pen zijn onderin nog een paar functies bijgeschreven. Want ja, het blijkt een lijst uit 2007 en de man zat nou eenmaal niet stil. Het is een CV om u tegen te zeggen. Alles deed-ie minimaal vijf jaar. Maar meestal veel langer. Zo was Ter Schegget in de jaren tachtig raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in Zwolle, daarna jarenlang voorzitter van de PvdA-statenfractie in Overijssel, voorzitter van de wijkvereniging in Wipstrik, bestuurslid van Schouwburg Odeon, voorzitter van Vluchtelingenwerk Zwolle, voorzitter van meerdere klachtencommissies en ook secretaris van de Verenigde Gasthuizen. Goeiemorgen! Om na die lange periode in Zwolle ook nog eens een uitstapje te maken als wethouder in de gemeente Dinkelland, nadat daar een bestuurder opstapte.