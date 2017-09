Zwolse politie grijpt in bij ontvoering baby

Een agente van het korps doet haar relaas op de facebookpagina van de politie. Ze beschrijft dat ze na een melding van collega's uit het noorden van het land de tip kregen dat er een auto onderweg zou zijn naar het zuiden des lands, met aan boord een meisje van elf weken oud. 'De vader zou zijn dochter zonder toestemming van de moeder hebben meegenomen', schrijft de agente.

Afrekenen

'Ik hoor van de meldkamer dat de moeder samen met haar dochter op het terras zat. Zij is naar binnen gegaan om haar drankje te betalen. Toen zij weer buiten kwam zag zij dat haar ex-vriend samen met het meisje was vertrokken. De moeder van het meisje raakte daarna in paniek. Bang dat zij haar dochtertje niet meer terug zou zien belde zij vervolgens de politie, waarop wij werden aangestuurd. Ik krijg van de meldkamer te horen dat de vader in het zuiden woont en Zwolle waarschijnlijk passeert over de A28. Ik rijd met mijn motor vanaf het bureau richting de A28'.

Papa en opa

Samen met een andere motoragent en nog een collega weten ze de auto aan de kant te zetten. 'Ik stap vervolgens van de motor af en kijk in het voertuig. In het voertuig zie ik twee mannen zitten, dit blijken later de vader en de opa van het meisje te zijn. Als ik daarna nog beter in de auto kijk zie ik achterin een klein meisje in een maxi-cosi liggen. Ik zie en hoor dat het meisje huilt. Omdat ik zelf moeder van een dochter ben herken ik het 'huiltje', ze is moe! Terwijl mijn collega’s met de vader en de opa in gesprek zijn, pak ik de maxi-cosi vast en probeer het meisje in slaap te laten vallen door het zachtjes heen en weer te bewegen. Ik hoor dat ze stopt met huilen en zie dat haar oogjes dicht vallen'.

Sssst

Omdat de agenten het te gevaarlijk vinden langs de kant van de weg, worden vader, opa en de baby mee naar het bureau genomen. De agente ontfermt zich over het meisje, verschoont haar luier en blijft bij haar tot ze slaapt. 'Op de deur hang ik een briefje met daarop de tekst 'Sssst… DE BABY SLAAPT!!'. Een niet alledaagse tekst op een politiebureau… Collega’s van de nachtdienst komen binnen en kijken vreemd op als ze het briefje lezen'.

Hulpverlening

Ondertussen belt de politie met de collega's in het noorden. 'Ook de Raad van de Kinderbescherming wordt erbij betrokken, zij besluiten dat het meisje terug moet naar haar moeder', schrijft de agente. 'In overleg met de Officier van Dienst en de Raad van de Kinderbescherming, besluiten we (nog) geen strafrechtelijk onderzoek te starten, dit kan de hulpverlening in dit geval in de weg zitten. Mijn collega’s delen het nieuws dat hun kindje terug gaat naar de moeder aan vader mede. Vader is het er niet mee eens, maar beseft zich dat hij er niets tegen in kan brengen. We geven de vader de kans om afscheid te nemen van zijn dochter. Na een voorzichtige knuffel en een heleboel kusjes krijg ik het meisje terug. Mijn collega’s brengen het meisje vervolgens naar de moeder, ze is intens blij dat ze haar kleine meisje weer in haar armen kan sluiten'.

Kusje