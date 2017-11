'Zwolse politie moet DNA checken van lijken op expositie'

Zijn het de lichamen van politieke gevangenen uit China die momenteel geëxposeerd worden in het Mercure Hotel in Zwolle? Wilbert Stuifbergen uit Den Haag, die al langer actie voert tegen de reizende tentoonstelling Real Human Bodies, wil dat de Zwolse politie DNA afneemt bij de lichamen om de identiteit te achterhalen.

Stuifbergen blokkeerde eerder dit jaar de toegang tot de expositie in Nijmegen. Ook schreef hij al vele brieven naar gemeenten en media om aandacht te vragen voor de herkomst van de geprepareerde lijken die nu in Zwolle te zien zijn. Naar aanleiding van zijn protest stelde de ChristenUnie-fractie vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Die laat in de antwoorden weten dat er niet wordt opgetreden tegen de tentoonstelling tenzij de openbare orde wordt verstoord.

Geen vergunning

Voor de expositie is geen vergunning nodig: het college kan niets verbieden. De ChristenUnie wees in de vragen ook op de mogelijk illegale herkomst van de lichamen. Maar volgens het college ontbreekt bij de gemeente de expertise om dat te kunnen toetsen.

Met name dat laatste schiet actievoerder Stuifbergen in het verkeerde keelgat. Hij schrijft in een reactie aan de Stentor: ,,De burgemeester van Zwolle stuurt de politie aan, dus behoort het óók in Zwolle tot de mogelijkheden om DNA af te nemen. Of willen B &W Zwolle zeggen, dat een zaak als Anne Faber NIET in Zwolle opgelost kan worden, omdat men de expertise niet heeft om DNA af te nemen?''

Hete aardappel

Zijn verzoek om DNA af te nemen bij de tentoongestelde lichamen in Zwolle stuurde hij ook naar wethouder Jan Brink. Als reactie kreeg hij een mail van de raadsgriffie met daarin de antwoorden van het college op de vragen van de ChristenUnie. ,,Men wil deze hete aardappel niet, dus komt men met dit aantoonbaar flauwekul antwoord,'' schrijft Stuifbergen aan de Stentor.

Politiewoordvoerder Paul Koetsier laat in een reactie weten dat DNA-onderzoek niet zoveel oplevert. Je kan daarmee iemands ras bepalen. ,,Om vast te stellen of het om politieke gevangen uit China gaat zouden we moeten kunnen beschikken over vergelijkingsmateriaal, dus DNA gegevens uit China van verwanten dan wel een databank met gegevens waaruit blijkt dat het om die categorie personen gaat.''

Aangifte