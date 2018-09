Zwolse politie pakt bij toeval Brabander die nog de cel in moet

Roken mag in woonzorg­cen­tra Driezorg in Zwolle en Hattem alleen nog op de eigen kamer

16:09 Alle locaties van zorginstelling Driezorg sluiten op 1 oktober de rookruimtes. Roken mag in de woonzorgcentra in Hattem en Zwolle dan alleen nog op de privékamers en op aangewezen plekken in de open lucht. Ziekenhuis Isala voerde deze maand al een algeheel rookverbod in, maar zo ver gaat Driezorg niet.