Zwolse politie pakt sigarettendief

Westenhol­te pakt massaal de sneeuw­schui­ver om snel te kunnen schaatsen

18:17 ,,Zo vaak kunnen we de laatste jaren niet open, dus als de kans er is gaan we er ook vol voor.’’ Rudy van Keulen van IJsvereniging WVF staat aan de rand van een glimmende ijsbaan in Westenholte. Een groot deel van het pak sneeuw dat dinsdag viel is al weg. Ondertussen stromen de sms’jes binnen: ‘Wordt er vanavond nog geveegd?’ Met man en macht helpt de hele wijk mee om de baan sneeuwvrij te krijgen. Het dorpsgevoel binnen de stad Zwolle.