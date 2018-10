Zwolse politie spuit met graffiti op straat: ‘Zet je licht aan!’

Hopelijk stilte 's nachts voor De Nooten in Zwolle: geen brommende generato­ren meer?

9:18 De woongemeenschap De Nooten in Holtenbroek, Zwolle, is opgelucht nu de gemeente gaat onderzoeken of er een walstroomvoorziening kan komen in de Prinses Margriethaven. Met stroom aan wal wordt het een stuk stiller in het havengebied.