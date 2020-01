Zwolse politiek krijgt een smakelijk inkijkje in studenhuisvesting anno 2020

Op verzoek van het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) stellen Aksel en Marije hun deuren en kamers vanavond open voor die politiek. Van alle fracties in de raad hadden zich vertegenwoordigers aangemeld voor het SOOZ-initiatief. ,,Veel mensen hadden eigenlijk geen idee van hebben van wat er nou in zo’n huis gebeurd’’, weet Dagmar Hoekstra van het SOOZ nog van de veiligheidsdiscussie die vorig jaar in de Zwolse gemeenteraad is gehouden.

Ontgroeid

,,Volwassen mensen zijn het soms een beetje ontgroeid, dat studentenleven.’' Rond half zeven verzamelde een deel van de Zwolse gemeenteraad zich daarom op het Assendorperplein, om in verschillende groepjes op pad te gaan richting diverse studentenhuizen voor eerst een voorgerecht en daarna - in een ander studentenhuis- het nagerecht.

En zo komt het dat scheidend VVD-raadslid Jolanda Kok in de kamer van Aksel aanschuift voor het voorgerecht, de carpaccio, en Marije in de studentenkeuken de voorgebakken stokbroodjes snijdt. Nee, dat van die carpaccio en eten aan een keurig gedekte tafel gebeurt niet dagelijks, moet Marije bekennen ,,Een voorgerecht sowieso nooit. En niet altijd een toetje, trouwens.’’ Aan tafel ontspint zich ondertussen een goed gesprek tussen de politiek en de studenten, over bijvoorbeeld de druk op de woningmarkt. Die is groot, weten de beide bewoners, iets wat Dagmar Hoekstra kan beamen. ,,Ik hoorde laatst van iemand die weer eens inlogde bij de Stichting Studentenhuisvesting voor een kamer aan het Talentenplein. Hij had vier jaar ingeschreven gestaan, toen stond die nog zestigste of zo.’’

Raadslid Jolanda Kok verbaast zich over die wachttijden. ,,Ik heb net een kleine van vijf maanden, die kan ik dus maar beter direct inschrijven.’’

Op en neer treinen

Ook de binding met de stad Zwolle komt ter sprake. Aksel en Marije voelen zich helemaal thuis in Zwolle, maar ze kennen ook de verhalen van collega’s die thuis blijven wonen en dagelijks op en neer treinen. ,,Er zijn studerende mensen en studenten’’, legt Aksel dat verschil uit boven de carpaccio. ,,En wij zijn studenten.’’

Voor VVD-raadslid Kok was het bezoek aan het Assendorper studentenhuis een beetje het ophalen van goede herinneringen aan haar eigen studententijd. ,,Ik ben nu 32, het is al weer een tijdje geleden dat ik zelf student ben geweest. Maar het is goed om te zien hoe het er nu aan toe gaat en hoe studenten Zwolle beleven.’’ En ze moet toegeven; het ene studentenhuis is het andere niet. ,,Ze hebben het hier luxer dan hoe ik het had; ze hebben een tuin en zelfs een regendouche!’’