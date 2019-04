Zwolse politiek pruimt panelen op Bomhofsplas

Met de energie die opgewekt wordt door de zonnepanelen op het water bij buurtschap Haerst kunnen zo'n zesduizend huishoudens bediend worden. Het gaat om een drijvend park van hooguit twintig hectare voor een periode van maximaal 25 jaar. Zwollenaren kunnen een graantje meepikken door aandelen te kopen van dit zonneparkproject. Al met al een vooruitzicht waar lokale politici van likkebaarden. ,,We hebben hier iets waar we best trots op mogen zijn, dit wordt niet dagelijks gerealiseerd in andere gemeenten’’, meent Ruben van de Belt (ChristenUnie). GroenLinks-fractieleider Sylvana Rikkert jubelt mee: ,,We zijn hier heel erg blij mee, want er wordt voor zesduizend huishoudens schone energie opgewerkt. Maar we blijven ook alert op signalen van omwonenden die ongerust zijn. We houden de ontwikkelingen rond de verontdieping scherp in de gaten.’’