Zwolse politiek staat paf dat Welzorg nieuwe kans krijgt na slechte ervaringen

De levering van zorghulpmiddelen is door Zwolle opnieuw aanbesteed. Vanwege de vele klachten over Welzorg heeft de gemeente ervoor gekozen om voortaan met twee leveranciers in zee te gaan, zodat hulpbehoevenden keuze hebben. Bij de aanbesteding komen Meyra uit Nijkerk en Welzorg Nederland als beste uit de bus. ,,Ik kan me voorstellen dat je als college van burgemeester en wethouders in een moeilijk parket zit, als je juridisch wordt gedwongen om toch met een partij in zee te gaan waar je slechte ervaringen mee hebt gehad", zegt CDA'er Leo Elfers.