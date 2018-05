Zwolse politiek wil met wijken praten over strijdplan Lelystad Airport

Nadat een meerderheid van de gemeenteraad vorige maand nog oordeelde dat Zwolle de juiste koers volgde rond Lelystad Airport, wil een meerderheid nu met inwoners in gesprek om te bepalen hoe het verder moet. Aanleiding vormt de nieuwe milieueffectrapportage die slecht uitpakt voor Zwolle. Niet alleen komen er veel meer vluchten over de stad, ook is er geen garantie dat vliegtuigen na herindeling van het luchtruim (2023) op voor Zwolle acceptabele hoogte passeren. Vorige week uitten wijkclubs in Berkum en Stadshagen hun zorgen en D66 probeerde met een motie het college van burgemeester en wethouders te dwingen krachtiger op te treden tegen het plan in 2020 het vakantievliegveld te openen. Dat bleek toen tevergeefs.