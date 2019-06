Zwolse politiek wil onveilige kamerverhuur aan banden leggen

Wie in Zwolle een kamer verhuurt, moet voortaan verplicht een extra vergunning aanvragen. Als er daarna klachten komen - onder meer over de veiligheid - dan is het snel bekeken: vergunning intrekken, einde oefening. Dat voorstel dienen de fracties van PvdA, SP en D66 komende maandag in bij de gemeenteraad. Althans, ze willen dat die optie wordt onderzocht. Omdat er ook weer allerlei kosten aan vastzitten. Maar toch. Het wordt tijd om de misstanden bij de particuliere verhuur aan te pakken, vinden ze. PvdA-raadslid Patty Wolthof: ,,Je moet je ten eerste gewoon veilig voelen in je woning. En er moet een eerlijke huur gevraagd worden. Of dat nu voor een studentenkamer is of een zelfstandige woning.’’ Op initiatief van de SP kwam er twee jaar geleden als een ‘Meldpunt huisjesmelkers’. Maar de klachten zijn gebleven. Dus 't is tijd voor een straffere aanpak.