De directeur van de zorgbv die mensen met problemen begeleidt, haalt al enkele jaren een topsalaris uit de onderneming. Ook worden hoge winsten gemaakt die voor een groot deel aan de directeur uitgekeerd worden. De gemeente Zwolle is een van de opdrachtgevers van het bedrijf. Creating Balance krijgt geld van de gemeente om cliënten te ondersteunen.

Besparen

Bijna alle fracties willen meer tekst en uitleg. De SP stuurde al een brief naar het college, vergezeld van een serie schriftelijke vragen. GroenLinks schaart zich achter de SP-vragen. Ook het CDA wil meer weten over de kwestie. ,,Als zij met minder geld kunnen doen wat andere zorgaanbieders ook doen, dan kunnen we daarvan leren en uiteindelijk besparen op de zorgkosten'', zegt fractievoorzitter Martijn van der Veen.

Beter

De PvdA vindt, zegt woordvoerster Birgit Michies, dat de gemeente bij aanbestedingen moet zorgen dat een topbestuurder van een zorgbedrijf niet via winst het eigen inkomen kan verhogen. En Swollwacht vindt dat directeuren van bedrijven die gesubsidieerd worden nooit meer mogen verdienen dan een wethouder. D66-woordvoerder Henk Schippers vindt dat winst ten goede moet komen aan de doelgroep. ,,Zorg kan altijd beter. Je kunt altijd meer doen voor je cliënten.''

VVD-woordvoerder Johran Willegers zegt: ,,Het is wel veel geld. Ik was verbaasd dat het om deze bedragen ging. Ik vind dat het aan het bedrijf is om hier open over te zijn en verantwoording af te leggen.''

ChristenUnie-fractievoorzitter Gerdien Rots zegt: ,,We hebben de wethouder gevraagd wat hier aan de hand is. Het is belangrijk dat dat wordt uitgezocht. Zorggeld moet naar de zorg gaan.''