Zwolse politiek wil verder praten over weglekken zorggeld

Rova stopt met vergis­tings­in­stal­la­tie in Zwolle; gft-afval voortaan naar Noord-Hol­land

15:26 Gft-afval van huishoudens in de regio wordt vanaf volgende week niet meer in Zwolle, maar in Noord-Holland verwerkt tot groen gas en compost. De bestaande vergistingsinstallatie op het terrein van Rova in Zwolle gaat dicht.