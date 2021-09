Zwolse pontbaas Jacob Versteegh overleden: einde van ‘heen-en-weerwolf’ van Haersterveer

Op blote voeten of in klompen, gehuld in oude - soms met modder besmeurde - kleding en altijd met de karakteristieke grijze haardos en baard trok Jacob Versteegh het Haesterveer over de Vecht. Sinds de invoering van de euro kost een overtocht zestig cent, contant te betalen. Een club vrijwilligers lost elkaar af als ‘schipper’, maar Versteegh was altijd ‘die oude man van het pontje’. Via een spiegel in de keuken kon hij zien of er iemand aan de overkant stond.