Zwolse populieren worden Zwolse klompen

Keuze voor Ten Hagen

De populieren aan de Schellerenkweg zijn bezweken door de hitte van afgelopen zomer en krijgen een nieuw leven als klomp, maar dat nieuwe leven is niet zomaar gevonden. ,,Voordat we bij Herman terecht kwamen hebben we grote fabrieken gebeld’’, zegt Karst Klein van Binthout. ,,Ik ben al vanaf augustus bezig om dit te regelen.’’ Klein had bijna de hoop opgegeven. Het contact met Ten Hagen was gelegd, maar reactie bleef uit.