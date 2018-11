Zwolse puppy Kees gezond weer thuis: ‘We leren hem nu pas kennen’

VideoDe labradorpuppy Kees, die door een crowdfundingsactie in Italië geopereerd kon worden, is weer thuis. ,,Het gaat goed met hem”, zegt baasje Gerben Hoetink. Het pillen slikken is voor de pup bijna voorbij. ,,Als de antibioticakuur afgelopen is, heeft hij volgens de dokter de levensverwachting van een normale labrador.”

,,We zitten in een achtbaan,” zegt Hoetink. ,,Alle aandacht, de crowdfundingsactie en de reis naar Italië natuurlijk. Het is zo veel geweest, maar we zijn ongelooflijk blij dat Kees weer gezond en wel thuis is.” Kees zelf ligt te snurken, met zijn kop op schoot van zijn baasje.

Niet zomaar een pup

Gerben Hoetink en zijn vriendin Barbara ter Beke hebben de hond geadopteerd toen zij net samen gingen wonen. ,,We hebben drie jaar een lat-relatie gehad en besloten in Zwolle te gaan wonen”, vertelt Hoetink. Hij kijkt even liefdevol naar zijn vriendin. ,,Barbara woonde in Hengelo en haar kinderen moesten mee. Zij hebben daar wel moeite mee gehad, maar Kees heeft daarin een grote rol gespeeld. Waar Kees is, is het thuis.”

De schok was dan ook groot toen bleek dat de pup een zeldzame hartaandoening had. Hij kon alleen geopereerd worden in Italië. ,,Natuurlijk hebben we gedacht: we laten hem inslapen”, bekent Hoetink. ,,Maar we besloten tot het einde te gaan om Kees te helpen. En dat is gelukt, met behulp van crowdfunding.” Ter Beke vult aan dat, als ze Kees hadden laten inslapen, ze altijd met de gedachte had gezeten: ‘Wat als we het wel hadden geprobeerd?’

Hoetink vertelt dat de media-aandacht die de puppy heeft gekregen niet altijd makkelijk is geweest. ,,Maar we wisten waar we aan begonnen.” De vele reacties op Facebook gaven steun, maar waren af en toe ook negatief. ,,We zijn vaak uitgemaakt voor bedelaars, omdat we een crowdfunding deden”, licht Ter Beke toe. ,,Of er werd gezegd dat we slechte baasjes zijn. Maar we hebben hier al zo veel eigen geld in gestopt en op een gegeven moment was het op. Je wilt toch alles doen om je hond te redden.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Videostill © Videostill

Kale plekken

De bruine puppy heeft een aantal geschoren plekken. ,,Daar werden de plakkertjes van de hartmonitor op aangesloten”, licht Hoetink toe. ,,Dat groeit wel weer aan.” Maar leuk vond Kees het niet. Ter Beke begint te lachen: ,,Hij werd geschoren en we moesten later die dag terug komen om de rest te laten doen, want de tondeuse werd te warm. Kees trok me naar de auto toe na die eerste keer. Zo snel mogelijk weg hier!”