Zwolse rapgroep De Alliantie komt na twee jaar met nieuwe muziek: ‘Meer te vertellen dan alleen grapjes’

De toon van de muziek verandert. Achter in de twintig zijn ze inmiddels. Rappers Thomas Siemonsma, Léon Sloothaak (beiden 27) en producer Franc van Hoffen (28), samen De Alliantie. Klaar met het studentenleven, tikkeltje serieuzer. Ook door wat ze om hen heen zien gebeuren, vertelt Siemonsma. ,,We delen dezelfde vriendengroep. Daarin krijgen sommigen al kinderen, anderen kregen een burn-out, soms zelfs een heftige depressie. Dat is wel een realiteitscheck geweest voor ons. De lach is niet de enige vibe waar we inzitten.”