Zwolse rapper Rico beleeft jongensdroom: slapen in heus kasteel: ‘Tof, maar ook heel eng’

Harpist Remy van Kesteren was te gast bij Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Alleskunner Ellen ten Damme ontdekte de geschiedenis van de visserij in het Bottermuseum in Harderwijk. Cabaretière Katinka Polderman en neerlandicus Sophie Reinders doken in de bijzondere boekencollectie van Radboud Erfgoed in Nijmegen. Cabaretier Merijn Scholten liet zich inspireren bij CODA in Apeldoorn en Rico bezocht dus het wonderlijke kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg.