Zwolse rapper Typhoon bijt spits af in Zomergasten

Jonge bestuurder valt in slaap en vliegt over vangrail langs A28 bij Wezep

28 juni Een jonge automobilist had vanmiddag een engeltje op zijn schouder. Hij was achter het stuur in slaap gevallen en reed met zijn auto de vangrail op. Vervolgens werd de bestuurder gelanceerd, sloeg over de kop, maar kwam wonderwel weer op vier wielen terecht in berm langs de A28 bij Wezep.