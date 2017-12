VVD: Zwolle moet stoppen met bij­stands­ex­pe­ri­ment

10:31 De Zwolse VVD-fractie wil dat de gemeente het experiment met minder regels in de bijstand per direct stopt. Het is ‘compleet onoverzichtelijk en ondoorzichtig of het experiment wel binnen de kaders van de wet valt’, stelt raadslid Johran Willegers. ,,Dan zeggen wij: dan moet je er gewoon mee stoppen.’’