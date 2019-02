Zwolse Remonstranten vieren 400ste verjaardag

Wie zegt 't nog iets anno 2019? In een land dat getekend wordt door kerkverlating, vieren de Remonstranten hun vierhonderdste verjaardag. Geen nieuws waar de doorsnee Nederlander van achterover valt. Maar kerkelijk gezien interessant genoeg voor een jaar vol festiviteiten. De officiële aftrap is zondag 3 maart met een dienst in Rotterdam. Twee dagen later volgt een programma in Zwolle. Met een theatervoorstelling van Marijke Broekhuijsen. Voorafgaand is de presentatie van het boek ‘Woorden in het Gras'. Dat is een bundeling columns van de Zwolse predikant Fride Bonda. De toegang is gratis en de locatie is De Wolwever aan de Wolweverstraat 9. De voorstelling begint om 20 uur.