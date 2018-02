Zwolse René genoot van carnaval, maar werd 's ochtends niet meer wakker

XXL-bus in Zwolle aangereden door vrachtwagen

14:10 Een XXL-bus van Keolis is vanmorgen in Zwolle aangereden door een vrachtwagen. Dat ongeluk vond rond 11.00 uur plaats op de Katerdijk. Een van de passagiers raakte daarbij lichtgewond. Die is met een snee in zijn wang en nekklachten over gebracht naar het ziekenhuis.