Zwolse Riet (67) kan niet zonder ’t werk van de bloedbank

Het begon met een doof gevoel in de voeten. Ze was net zestig, werkte als leidster in een peuterspeelzaal. Riet van Tongeren (67) werd doorgestuurd naar de huisarts. ,,Die verwees me direct door naar de neuroloog, want er was iets niet goed met de reflexen.’’ De specialist dacht aan neuropathie, een verzamelnaam voor problemen met de zenuwen. Daar bleef de diagnose verder bij. Lastig, maar ze kon ermee leven. Totdat er ook krachtverlies optrad. ,,Ik kwam steeds moeilijker de heuvel op met de fiets, terwijl ik altijd heel sportief ben geweest. Aan de conditie lag 't niet.’’