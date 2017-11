Zwolse Robbert heeft 20.000 connecties op LinkedIn en helpt werkzoekenden

Een paar honderd connecties op netwerksite LinkedIn is normaal. Maar dan ken je Robbert Schuringa (22) nog niet. Deze eerstejaars student op Hogeschool Windesheim heeft er al meer dan 20.000. De Zwollenaar verbindt werkgevers met werkzoekenden. Doet-ie voor nop. Als een vingeroefening voor later.

Sorry hoor, maar wat moet iemand met 20.852 connecties op LinkedIn?

,,Veel hè. Iemand wees me erop dat ik de meeste heb in de regio Zwolle. Dus ik heb ’t uitgezocht en het klopt. Ik gebruik die connecties om werkzoekenden en werkgevers met elkaar te verbinden. Als ik een vacature tegenkom, dan plaats ik ’m door. Ik heb veel recruiters in mijn netwerk. Dus er is grote kans op een match. Soms krijg ik een berichtje terug dat het is gelukt. Ik kreeg vorige week zelfs geld aangeboden om iets te plaatsen. Tientjeswerk, maar toch. Ik begin daar niet aan. De kracht is juist dat ik het gratis doe. Ik wil iedereen wel helpen.’’

Het doet me denken aan het verzamelen van visitekaartjes. In van die spaarmappen. Zie je het ook als een bijzondere collectie?

,,Zeker. Ik heb er ook belang bij om een groot netwerk te hebben. Hoe groter, hoe beter. Ik heb in alle branches connecties. Dus dat idee van verzamelen zit er wel in; je wilt het een beetje compleet hebben. Dat vergroot de kans op succes. Ik doe Communicatie op Windesheim. Na mijn studie wil ik een groot bedrijf opzetten. Iets met coaching. Dan is een netwerk ook van belang.’’

Even een testje hoor. Ken je Hemmo Wessels en Arian Zoeten?

,,Uhh, nee, zegt me niets.’’

Volledig scherm LinkedIn screenshot Robbert Schuringa © Dagmar Heikens Het zijn twee connecties van jou. Wessels is redacteur bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en Zoeten is eigenaar bij SitioDeJamon.

,,Ik ken weinig connecties persoonlijk. Meestal screen ik een profiel even, op zoek naar een vacature. Soms lees ik een account wat grondiger, maar veel verder dan dat gaat het niet. En het hoeft ook niet: we staan met elkaar in verbinding.’’

Ik heb ook een paar digitale vrienden. Maar hoe maak ik er meer? Heb je tips?

,,Basistips deel ik op LinkedIn. Dat je moet zorgen voor goede contactgegevens, bijvoorbeeld. En een professionele profielfoto doet ook veel. Maar sla niet door. Als je nooit een blazer of een pak draagt, moet je dat ook niet op je profielfoto doen. Selfies zijn not done. En vakantiefoto’s ook niet. Verder is het vooral: wees jezelf.’’

Heeft het zin om weekendbaantjes op te voeren bij je cv op LinkedIn?

,,Absoluut. Dat geldt ook voor stages. Als het relevante werkervaring is, dan moet je het altijd noemen. Nou ja, het ligt er natuurlijk wel aan hoelang je ergens hebt gewerkt...’’

Kunnen ze je op school nog iets leren over die digitale wereld?

,,Als het onderwerp voorbij komt, mag ik altijd even mijn zegje doen. Is best leuk. Onderwijs loopt altijd achter de feiten aan. Maar dit is wel een belangrijke ontwikkeling. Ik zie het ook als een investering voor later.’’

Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om met zoveel mogelijk mensen te connecten?

,,Ik zie het belang in van een netwerk. Je geeft, je krijgt en samen bouw je iets op. Ik ben gewoon ergens begonnen. Hiervoor zat ik vooral op Twitter. Daar heb ik ook ruim 100.000 volgers, maar dat medium is gedaald in populariteit. Twitter gebruik ik vooral om positiviteit uit te delen. Want dat is de sleutel: altijd positief blijven.’’