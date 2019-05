Zwolse Rolling Stones trappen Chinese tour af met dinershow in restaurant Sozing

The Rolling Stones-coverband ‘Stones Sessions’ uit Zwolle speelt donderdag 16 mei in Chinees Restaurant Sozing. Het optreden zal dienen als officiële aftrap voor hun tournee door China. De ‘dinershow’ voor 150 fans was in no-time uitverkocht.

Drummer/manager Tim de Wijk (33) uit Zwolle kan nog steeds niet geloven wat er allemaal gebeurt rond zijn zeskoppige band. ,,We touren van 28 november tot en met 8 december gewoon door China! Twee keer in Beijing, daarna voor optredens naar zes andere steden.’’ De Wijk is zijn toetsenist René Geelhoed eeuwig dankbaar. ,,Hij speelde al eens met een andere band in China en had de contacten.’’

Bonaire

De Wijk startte Stones Sessions met plaatsgenoot Jeffrey Hendriks. ,,Jeffrey en ik zijn goede vrienden, maar zaten in verschillende bands. Hij kwam eind 2017 met het idee om een Rolling Stones coverband te beginnen. Gewoon, voor de lol. Dat hebben we gedaan, met vier andere professionele muziekvrienden.’’

De band sloeg op een gekke manier aan. ,,Ons tweede optreden was op Bonaire, dankzij Sanne Hans. Miss Montreal, ja, goede vriendin van mij. Ik maak er een sport van om ons op de meest bizarre plekken te krijgen, ik hype onze band over the top. Ik dacht: dat is nodig, ook al kunnen we allemaal goed spelen. Want wie zat er nou op een Stones coverband te wachten?’’

Kennelijk meer mensen dan De Wijk dacht: de band trad in 2018 vijftig keer op, voor 2019 zijn er al zestig boekingen binnen. Die toename in boekingen dankt De Wijk deels aan Tribe Boekingen. ,,Na drie maanden al, konden we daar tekenen. Zo kwamen we terecht in één stal met Nielson, Lange Frans, Glennis Grace en Gers Pardoel.’’

Tekst loopt door onder de afbeelding

Volledig scherm Tim de Wijk staat tweede van links op het aankondigingsaffiche van de band met een Chinese krant in zijn handen. © Stones Sessions

Sozing

De Wijk denkt dat zijn band aanslaat vanwege de jeugdige energie die zij hebben ten opzichte van The Rolling Stones. ,,Laten we eerlijk zijn: de stof ligt er inmiddels wel een beetje op bij ze. En wij brengen hun Rock-’n-roll zoals ze dat zelf veertig jaar geleden deden.’’

Over de reden dat de dinershow plaatsvindt in het Zwolse Sozing: ,,Het eten is daar geweldig en de meeste bandleden komen uit Zwolle of hebben hier op het conservatorium gezeten.’’ De drummer verwacht een hilarisch optreden. ,,Voor 25 euro kan je zoveel eten als je wilt en je ziet een concert! Die 150 kaarten waren dan ook binnen twee dagen uitverkocht.’’

Of de Chinese restauranthouder precies weet wat hij in huis heeft gehaald, durft De Wijk niet met zekerheid te zeggen. ,,We hebben het afgehuurd en verteld dat er een bandje komt spelen... Misschien moeten we hem toch nog even uitleggen wat voor muziek er wordt gespeeld.’’