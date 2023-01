Zwolse rugbyer Joran Schoenmaker tekent eerste profcontract in Wales: ‘Niet spelen betekent geen inkomsten’

PostNL sluit sorteercen­trum Enschede, 100 medewer­kers moeten naar Zwolle

PostNL sluit het postsorteercentrum in Enschede en brengt de werkzaamheden over naar Zwolle, waar één van de vijf grote regionale postcentra is gevestigd. De ongeveer honderd mensen die in Enschede werken kunnen in Zwolle aan de slag, of worden begeleid naar ander werk.

