Zwolse Sann (14) bereidt zich voor op Kleine Prinsjesdag: 'De zenuwen beginnen te komen'

Het is een spannende week voor de 14-jarige Sann Leisink uit Zwolle. Aanstaande vrijdag leest zij in een volle Ridderzaal haar eigen troonrede tijdens Kleine Prinsjesdag. ,,De zenuwen beginnen nu wel te komen.’’

Het is dit jaar de zevende keer dat UNICEF Nederland Kleine Prinsjesdag organiseert. Op deze dag mogen leerlingen in de Ridderzaal in Den Haag in debat treden met elkaar en met Tweede Kamerleden van bijna elke grote partij.

Quote Oh, hadden we huiswerk? Ik ben in mijn hoofd alleen maar met de speech bezig Sann Leisink Sann heeft een extra bijzondere taak deze dag. Zij werd eerder dit jaar uitgeroepen tot Koningin van de Jeugd. Tijdens het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi - dat voorafgaand aan Kleine Prinsjesdag gehouden wordt - deed Sann mee aan de speechronde. In totaal deden aan deze ronde ongeveer dertig jongeren mee. Sann eindigde bij de top-3 en mocht haar speech voorlezen aan een zaal gevuld met vijfhonderd mensen. De jury verkoos haar als Koningin van de Jeugd. ,,Ik had in het begin nooit gedacht dat het zo groot zou worden’’, vertelt ze.

Zenuwen

Nu Kleine Prinsjesdag dichtbij komt, begint Sann steeds meer zenuwen te voelen. ,,Ik word er heel chaotisch van. Dan kom ik op school en dan is het van: 'oh, hadden we huiswerk?' Ik ben in mijn hoofd alleen maar met de speech bezig.’’

Haar taak als Koningin van de Jeugd neemt Sann dan ook erg serieus. De speech ligt klaar en elke dag wordt er geoefend. ,,Voordat ik ’s avonds naar bed ga, lees ik mijn speech hardop door’’, vertelt ze. ,,Het is inmiddels een vast ritueel geworden. Ik oefen vooral voor mezelf en ik heb het één keer aan de telefoon gedaan voor UNICEF. Dat was wel even wennen.''

Speech

Quote Ik neem een hele fanclub mee Sann Leisink De speech is onderverdeeld in vier hoofdonderwerpen: kindermarketing, jongerenparticipatie, migratie en kindereducatie. ,,Een hele mond vol’’, lacht Sann. ,,Ik lees mijn speech voor en bij elk onderwerp is een stelling bedacht die door verschillende debatteams zal worden besproken.’’

Fanclub