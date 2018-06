Zwolse schaapskudde breekt los en trekt er kilometers op uit

Scooters uitgebrand in Zwolse fietsen­stal­ling

16:57 Twee scooters zijn in de nacht van zondag op maandag uitgebrand in een inpandige fietsenstalling aan de Oldeneelallee in Zwolle-Zuid. De stalling is van de appartementen van RIBW GO, voor begeleid wonen. Er zijn geen gewonden gevallen.