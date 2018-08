Zwolse schaapskudde trekt naar N331 richting Hasselt

Portemon­nee kwijt: ondergrond­se container Zwolle op de kop

6 augustus Hij was al aan het zoeken op de tribune van het PEC Zwolle-stadion, maar de portemonnee van René Buijsrogge bleek te zijn verdwenen in de ondergrondse afvalcontainer in de straat. Dankzij de behulpzame ROVA heeft hij al zijn pasjes weer op zak. ,,Alles stinkt wel een uur in de wind."