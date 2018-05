Zwolse schoenenwinkel zet zich in voor Israël

Bossen in Oost-Nederland broed­plaats voor teken: lange broek aan op pad

11:11 Met name in het oosten van het land heb je grote kans om de ziekte van Lyme door een tekenbeet op te lopen. Dat blijkt uit een overzicht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid. In bosrijke gebieden is sprake van de sterkste stijging van het aantal slachtoffers van het minuscule beestje.