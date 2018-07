Zwolse scholen halen 20 mille op voor strijd tegen diabetes

Vegen, poetsen en testen: station Zwolle bijna klaar

9:08 Het werk aan station Zwolle is zo goed als af. ProRail verwacht dat er maandag weer treinen kunnen rijden. Dit weekend staat nog in het teken van allerlei testen met de bovenleiding en de treinbeveiliging. In de afgelopen twee weken zijn ook de perrons aangepast: daar moet nu nog flink worden geveegd en gepoetst.