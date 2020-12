Zwolse scholen halen geld op voor het goede doel

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Storing GGD’s ijlt na: enorme stijging aantal besmettin­gen in Noord- en Oost-Gelderland

16 december Het aantal coronabesmettingen in Oost-Nederland is het afgelopen etmaal fors toegenomen. Vooral in de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland is een enorme stijging te zien. Daar werden in absolute aantallen gerekend 571 mensen positief getest, liefst 443 meer dan op dinsdag.