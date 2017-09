Onderwijsroute 10-14 is opgezet om de harde 'knip' tussen basisschool en voortgezet onderwijs te verzachten. De school die begonnen is met 52 leerlingen richt zich op kinderen tussen de 10 en 14 jaar die uitgekeken zijn op de basisschool of na de basisschool nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Hier krijgen ze enkele jaren les op hun eigen niveau met als doel uiteindelijk in de derde klas van het regulier onderwijs weer in te stromen.