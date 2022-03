Zwolse scholieren geven met aanleg van voedselbosje goede voorbeeld in stad van steeds meer stenen

Het is maar een klein lapje grond van zo’n 30 vierkante meter tegen het schoolhek aan, maar het kersverse voedselbosje oogt direct als een verfrissende toevoeging aan een voornamelijk stenen omgeving. Daan en Lot uit groep 7 kijken ernaar uit om er hun eigen aardbeien te verbouwen. Daan: ,,Het was een bijzondere verrassing dat we dit voedselbosje bij ons op school kregen. We leren vandaag veel over de natuur, dieren en planten, en wat we wel en niet kunnen eten.”

Niet alleen de aanwezige kinderen zijn blij met het voedselbosje. Moeder Sabine en oma Jolanda hebben allebei een moestuintje thuis. ,,Mijn zoon van 8 en zijn vriendjes helpen soms mee, het liefst met het opeten van de bramen”, zegt Sabine met een twinkeling in haar ogen. Echt structureel besparen op de boodschappen doet ze nou ook weer niet, maar ‘mijn eigen bramen en aardbeien smaken het lekkerst’.

Versteend

Basisschool De Markesteen is de eerste met een voedselbosje in Zwolle. In het najaar volgen er nog twee, wellicht drie scholen. Een mooie primeur, vindt projectleider Maartje Langeslag namens initiatiefnemer IVN Overijssel. ,,Deze locatie was super versteend, wat dat betreft is het voedselbosje een grote meerwaarde hier. De school, de ouders en de kinderen: iedereen was ontzettend enthousiast. Daarom hebben we uit de vele aanmeldingen voor De Markesteen gekozen.”

De kinderen uit groep 7 zijn zelf verantwoordelijk voor de onder andere geplante appelboom, rode bessen, rabarber en bosaardbeien. In totaal stoppen ze zo’n dertig verschillende eetbare bomen en planten in de aarde. ,,Zo leren ze hoe voedsel groeit, smaakt en hoe je voor de natuur zorgt. Ze ervaren de natuurlijke kringloop van dichtbij”, legt Langeslag uit.

Daan en Lot uit groep 7 van basisschool De Markesteen in Zwolle, zijn druk bezig met het aanleggen van hun voedselbosje

Onderwijzeres Julia van der Schoor ziet haar klas in harmonie samenwerken: ,,Vanochtend kregen ze een groepsles, maar de leerlingen wisten ook al veel. Bovenal vinden ze het leuk om verantwoordelijkheid te krijgen. En voor de groepsbinding is dit een leuk project. De meesten hadden alleen nog geen praktische ervaring met tuinieren. Zie ik er net een paar bijna een plant met plastic en al in de grond stoppen.”

Groei zorgt voor uitdagingen

De gemeente Zwolle en constructiebedrijf Wavin sponsoren de aanleg van het voedselbosje. Mariken Enserink, verantwoordelijk voor Natuur, Milieu en Educatie: ,,Zwolle is een stad met veel aandacht voor natuur, mede dankzij de ‘groene vingersstructuur’, een revolutionair concept van Gerard Mostert in de jaren 70.”

Door de gestage groei van Zwolle ziet Enserink uitdagingen ontstaan. ,,Er komen steeds meer stenen bij: scholen, pleinen, huizen. Daarom steunen we als gemeente graag dit soort initiatieven, zodat de natuur ook in de toekomst de ruimte blijft krijgen.”

Het voedselbosje fleurt het schoolplein van De Markesteen op