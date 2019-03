Zwolse scholieren strijden voor een plekje in de Shell Eco Marathon

Een tijd neerzetten met een duurzame auto tijdens de kwalificaties van de Shell Eco Marathon in Rotterdam. Dat is het doel waar zestien middelbare scholieren aan werken. Het team van het Gymnasium Celeanum uit Zwolle doet zijn uiterste best om te concurreren met teams van hogescholen en universiteiten uit Europa.

Volledig scherm Gymnasiumstudenten uit Zwolle racen met een duurzame sportauto tijdens Shell Eco Marathon. Ze zijn een van de weinige middelbare scholen die meedoen. © Frans Paalman

Er is nu slechts nog één model dat niet groter is dan tien centimeter, maar daar gaat verandering in komen. Vanaf volgende week begint het team Cele Racing, net als de school vernoemt naar Johan Cele, met het bouwen van het echte frame. Het is allemaal onderdeel van het project dat dit schooljaar werd opgezet. ,,Een scheikundedocent stelde het voor en die dacht dat het een goed idee was voor de school om er aan mee te doen”, vertelt de 15-jarige teamleider Emily van Dijk.

Duurzaamheid

Voor alle leerlingen die door de sollicitaties kwamen is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. ,,Ik ben voor mijn profielwerkstuk ook bezig geweest met klimaatverandering”, vertelt Mikal Hakvoort, die de marketing verzorgt. ,,Mijn ouders zijn er ook veel mee bezig.” Robert-Jan Medendorp (16), die zich bezighoudt met techniek, sluit zich hierbij aan. ,,Duurzaamheid is wel een belangrijk onderwerp voor onze generatie.” Daarnaast vinden de leerlingen het leuk om eens in de praktijk aan de slag te zijn. ,,Het is een hele theoretische school en we zijn veel bezig met de boeken.”

Professionals

Aan het evenement doen vooral veel hogescholen en universiteiten mee. Toch gaat het team als een professioneel bedrijf aan de slag om een duurzame auto te maken. Het klinkt als een hele opgave voor leerlingen uit klas drie tot en met vijf. Toch wordt overal aan gedacht. De marketing wordt verzorgd en er wordt contact opgenomen met bedrijven voor eventuele sponsoring. ,,We gaan ook jam verkopen”, zegt Hakvoort. ,,We zijn bijvoorbeeld ook benaderd door een bedrijf in Nieuwleusen.” Vanuit school krijgen de leerlingen namelijk geen budget. ,,Maar onze docenten zijn de hele tijd buiten school om bezig met subsidies”, legt Van Dijk uit. De taken worden bepaald tijdens vergaderingen die het team allemaal buiten de lessen om moet doen.

Tijd neerzetten