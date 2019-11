Zwolse schrijfster Wix verliest hoger beroep van ex: boek over mishandeling moet alsnog uit de handel

De Zwolse schrijfster Anita Wix (56) schreef het boek ‘#jehebtaltijdeenkeuze’ over haar leven met huiselijk geweld. Volgens het gerechtshof in Arnhem is haar ex-man echter zo herkenbaar in het boek dat het per direct uit de handel moet worden genomen. Eerder vond de rechtbank in Almelo nog dat het wél mocht verschijnen.

In ‘#jehebtaltijdeenkeuze’ beschrijft Wix hoe ze in Almelo verliefd werd op een man die haar prins op het witte paard leek, maar een nachtmerrie bleek te zijn. „Hij begon mij te mishandelen. Eerst psychisch, daarna lichamelijk”, zei ze eerder dit jaar in een interview met deze krant.

De schrijfster maakte het boek om het taboe rond huiselijk geweld te doorbreken. „Vandaar de titel. Je hebt immers uiteindelijk altijd een keuze. Je kan kiezen voor een ander leven, je hoeft niet altijd slachtoffer te blijven.”

Ex-man

In het boek wordt niet alleen beschreven hoe de mishandelingen plaatsvonden, ook wijdde Wix passages aan drugsgebruik, problemen met kinderen en seksuele escapades. Daarnaast citeerde zij uit brieven van instanties.

Haar ex-man verzette zich direct hevig tegen het boek en probeerde via een kort geding in Almelo te voorkomen dat het werd gepubliceerd. Hoewel zijn naam in het boek werd gefingeerd, zou iedereen namelijk weten dat het om hem ging en dat zou hem flink beschadigen.

De rechter ging in eerste instantie niet mee in zijn bezwaar: het boek zou geen groot publiek krijgen, het huwelijk strandde al tien jaar eerder en de man was geen publiek figuur.

Wix kreeg op 21 maart nog gelijk van de rechter na een kort geding dat haar ex aanspande tegen het uitbrengen van het boek. Haar ex ging daarop met succes in hoger beroep waardoor het boek uit de handel moet worden genomen.

Hoger beroep

De boze ex stapte daarop naar het gerechtshof. Met succes, want het boek moet uit de handel. Dat niet alleen, ook de bestaande handelsvoorraden moeten worden vernietigd en alle reclames voor het boek moeten direct worden verwijderd.

In de uitspraak laat de rechter het mensenrecht op een persoonlijke levenssfeer nu zwaarder wegen dan het (in beginsel even belangrijke) recht op vrije meningsuiting. Dat er sprake was van huiselijk geweld betwist de rechter niet, maar hij betwist wel dat Wix’ belang om dat publiekelijk te vertellen belangrijker is dan de schade die haar ex erdoor lijdt.

Het is volgens de rechter namelijk overduidelijk om wie het boek draait en bepaalde beschuldigingen worden niet onderbouwd. Bovendien heeft een kind van de man bezwaar tegen de publicatie. ,,Ook zij worden hier tegen wil en dank in betrokken’’, aldus de rechter.

Verkoop gestopt

Volgens de advocaat van de man zijn alle boekhandels en websites die het boek verkochten op de hoogte van het verkoopverbod. Op de websites van Wix en haar uitgeverij is de verkoop van het boek inmiddels ook gestopt, ook.