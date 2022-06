Zwolse schrijver Alex Dol vertelt bij boekhandel Bloks over zijn polderroman ‘Verder dan de Hemel’

Anna (36) uit Zwolle zag bedrag op haar kassabon met de helft stijgen: ‘Koop nu alleen wat we nodig hebben’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Anna van Steenwijk (36) uit Zwolle zag het totaalbedrag op haar kassabon het afgelopen jaar met 50 procent stijgen. ,,Ik doe nu veel bewuster boodschappen.”

