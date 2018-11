Zwolse schrijver Gellings presenteert negende roman

De Zwolse schrijver Paul Gellings (65) schreef negen romans. De laatste (‘De wereld als leugen’) wordt donderdagavond om half acht gepresenteerd in boekenkerk Waanders in de Broeren. Gellings: ,,Een liefdesverhaal waarin alles verkeerd gaat‘’.

Waar gaat het boek over, meneer Gellings?

,,Over een niet al te succesvolle, 46-jarige schrijver/columnist. Zeg maar gerust dat hij aan lager wal is geraakt. Ik heb die leeftijd gekozen omdat ik zelf 64 was, toen ik het boek schreef. De hoofdpersoon ontmoet een bekende talkshowhost, een soort Eva Jinek, tijdens het boekenbal in Amsterdam. Hij beleeft een stormachtige onenightstand met haar in het American Hotel‘’.

Zijn er biografische raakvlakken?

,,Eh, nou, een beetje, maar het is geen verhaal dat op mijn leven is geënt‘’.

Hoe gaat het verhaal verder?

,,De schrijver wordt verliefd, voor haar was het eenmalig. De roddelpers krijgt er echter lucht van en confronteert haar ermee. Als smoes verzint ze dat hij haar biografie schrijft. Dat lijkt ook hem een uitstekend idee. En dan gaat alles mis‘’.

Het boek wordt donderdagavond gepresenteerd in Waanders in de Broeren?

,,Zeker. Zoals zeven andere boeken van mij, ook nog in de oude vestiging van Waanders. Dit wordt de tweede die in de kerk wordt gepresenteerd. Mooie locatie, landelijke uitstraling, ik heb er goede ervaringen mee. Zwolle is goed bereikbaar. Bovendien is het mijn thuisstad, ik woon in Berkum‘’.

Volledig scherm De wereld als leugen wordt donderdagavond in Waanders in de Broeren gepresenteerd. © Ruurd de Boer

Hoe ziet de avond er ongeveer uit?

,,Ik verwacht tussen 150 en 200 bezoekers en genodigden. Dik van der Meulen zal de presentatie inleiden, hij won in 2003 de AKO Literatuurprijs voor zijn biografie over Multatuli. Lowie Gilissen zal daarna een gedicht voordragen, ik vermoed enigszins humoristisch, en is een muzikaal intermezzo van het Ralda Orkest‘’.

Bent u naast schrijver nog steeds leraar Frans?

,,Klopt. Op de Thorbecke Scholengemeenschap. Ik ben inmiddels 65, aan het einde van het schooljaar ga ik met pensioen. Niet dat ik aan het aftellen ben hoor, maar het is mooi geweest na 42 jaar onderwijs, ik heb mijn bijdrage aan het arbeidsproces geleverd. Wilt u overigens nog weten hoe het verhaal afloopt?‘’.

Graag!