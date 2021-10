Zwolse schrijver Paul Gellings speelt met fantasie en feiten in familieroman Het smeedwerk van herinnering

Paul Gellings’ zolderkamer kijkt uit over de stad. Tussen de bomen door tekent zich een vorm af waarin met enige fantasie een stoomschip met schoorstenen te herkennen is. Zicht op de Rotterdamse haven, beeldde de auteur zich in toen hij werkte aan Het smeedwerk van herinnering, een roman over zijn Rotterdamse wortels. De werkelijkheid is prozaïscher: de werkkamer kijkt uit over Zwolle en het schip blijkt een gebouw. Gellings heeft duidelijk geen moeite zich door zijn fantasie te laten meeslepen.